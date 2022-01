Marani: «Consiglio Lega in atto. Anche prossima giornata a rischio»

L’Inter domani, stando a quanto ha deciso l’Ausl di Bologna, non giocherà contro i rossoblu. Intanto è in corso un consiglio della Lega Serie A straordinario dove potrebbe arrivare la clamorosa decisione di rinviare tutta la giornata.

CONSIGLIO – L’Inter come detto domani non giocherà contro il Bologna. Matteo Marani, a Sky Sport, ha fatto il punto sostenendo come in atto ci sia un consiglio di Lega. «Per quanto mi riguarda ieri 4 club, in forma informale, avevano chiesto il rinvio della giornata di domani e anche del 9, su tutti il Napoli. Siamo di fronte a un quadro particolare: 4 partite rinviate su 10 sono la metà, praticamente. L’altro tema è ovviamente che tra tre giorni si rigioca. Molti comunicati delle Asl indicano 5 giorni di quarantena quindi per molte squadre si parla anche della prossima giornata. Il caso dell’Udinese è l’esempio perfetto: sono 9 casi accertati ma c’è anche un 10° calciatore con la febbre a 38°».

Fonte: Sky Sport