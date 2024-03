Bisseck più di una semplice alternativa! Anche lui ‘creatura’ di Inzaghi – CdS

Oltre che di Ausilio e Baccin che l’hanno pescato, c’è molto di Simone Inzaghi nella crescita di Yann Bisseck all’Inter. Più di una semplice alternativa in nerazzurro, così come evidenziato dal Corriere dello Sport.

IL GIGANTE – In pochi mesi Bisseck non solo si è rivelato una più che valida alternativa per il pacchetto difensivo, e con i suoi 23 anni un potenziale titolare per il futuro, ma anche un giocatore in grado di dominare la sfida contro la quarta forza del torneo, segnando il gol della vittoria, oltre a non far passare nemmeno un pallone. Che Bisseck avesse personalità si sapeva. Che avesse confidenza con il pallone, pure, tanto da esagerare ogni tanto nello spingersi avanti. In marcatura, però, talvolta lasciava a desiderare, come si era visto anche nell’Europeo Under-21. Grazie a a Inzaghi, e al suo tipo di gioco, quelle qualità si sono esaltate. In aggiunta, Bisseck ha migliorato nettamente la sua applicazione difensiva. Quella con il Bologna è stata senz’altro la sua migliore prestazione. Aveva già giocato e vinto da titolare, contro una big come la Lazio. E aveva già assaggiato anche la gioia di un gol, contro il Lecce a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno