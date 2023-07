Bisseck: «Inter tra i club migliori! Mi piace frustrare gli attaccanti»

Bisseck, dopo l’ufficialità, ha espresso le sue prime parole da giocatore dell’Inter. Il difensore tedesco rivela una sua particolarità

ORGOGLIO − Bisseck sull’opportunità di venire in nerazzurro: «Ogni calciatore sogna di poter giocare in grandi club. E l’Inter è uno dei club più importanti del mondo. Ero molto felice, ovviamente, e anche molto orgoglioso. Per la mia carriera è positivo che un grande club come l’Inter si sia interessato a un calciatore come me».

LIVELLO ALTO − Poi Bisseck sulla Serie A: «Vedremo come andrà, io di certo ho molta fiducia. Sono pronto a iniziare. Lavorerò duramente, quindi penso che andrà bene. Mi aspetto un livello alto e molto talento. Le squadre saranno molto preparate tatticamente. Dovrò adattarmi, anche perché affronterò giocatori più forti di quelli a cui sono abituato. Ma è quello che voglio, sono un giocatore competitivo: non vedo l’ora di iniziare».

CARATTERISTICHE − Bisseck descrive le sue abilità: «Sono un difensore moderno: mi piace avere la palla, mi piace giocare con il pallone e mi piace segnare. Ma sono prima di tutto un difensore: mi piacciono i contrasti, mi piace conquistare il pallone, ma quello che preferisco è vedere la frustrazione nei volti degli attaccanti. Non vedo l’ora. La scorsa stagione ho giocato come difensore a sinistra, ma non è un problema giocare a destra, visto che sono destro. Giocherò dove mi dirà l’allenatore».

ISPIRAZIONE − Bisseck sulla tradizione tedesca all’Inter: «È una delle prime cose che ho saputo, che i tedeschi qui all’Inter hanno fatto molto bene. Per quanto mi riguarda, devo ancora iniziare a lavorare, ma è di buon auspicio per me».

