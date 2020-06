Bastoni suona la carica, il giocatore è pronto per ripartire al top

Alessandro Bastoni scalpita e continua a lavorare duramente, insieme ai suoi compagni, per la ripresa della stagione. A dimostrarlo, una foto pubblicata proprio dal difensore dell’Inter di Antonio Conte.

TUTTI PRONTI – “Pronti a ripartire, forza Inter!”. Poche e semplici parole quelle usate da Alessandro Bastoni per accompagnare una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale “Instagram”. Il giocatore ha trovato grande spazio in questa stagione, scalando le gerarchie e sostituendo spesso Diego Godin come titolare nella difesa a tre di Antonio Conte, grazie anche alla sua caratteristica principale, ovvero il fatto di essere un mancino naturale. In attesa che la stagione riparta, con due impegni importanti come la semifinale di ritorno della Coppa Italia in casa del Napoli e il recupero in Serie A contro la Sampdoria, il difensore scalpita e si prepara per riprendere da dove aveva lasciato.