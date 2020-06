Lippi: “Juventus favorita per il titolo, ma non...

Lippi: “Juventus favorita per il titolo, ma non escludo l’Inter. Lazio…”

Le parole di Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana campione del Mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni del quotidiano “Libero” della ripartenza della Serie A e della lotta scudetto che, secondo lui, potrebbe continuare a includere anche l’Inter oltre a Juventus e Lazio.

LOTTA A TRE – Marcello Lippi continua a considerare la lotta per lo scudetto un affare a tre. Nonostante i nerazzurri siano al terzo posto a otto punti dalla Lazio e a nove dalla Juventus, il recupero da giocare contro la Sampdoria potrebbe cambiare le carte in tavola, accorciando le distanze. Ecco le parole dell’ex CT della Nazionale italiana: «Finalmente si riprende, mi faceva rabbia veder giocare la Bundesliga mentre noi eravamo fermi. La Juventus nei singoli mi sembra la più forte di tutte, inoltre ha una panchina lunga e di qualità. La Lazio sarà l’avversario più pericoloso, ma non escluderei nemmeno l’Inter se dovesse vincere il recupero contro la Sampdoria. Dare l’ok ai cinque cambi mi sembra una scelta intelligente, viste anche le tante partite da giocare in un periodo di tempo così breve. Sicuramente danno un vantaggio a chi ha una rosa più ampia e di qualità. Giocando tutti i giorni le partite sostituiranno gli allenamenti e questo creerà un pericolo infortuni. Mi auguro che il campionato possa finire senza playoff o algoritmo».

Fonte: Quotidiano Libero