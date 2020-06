Inter, Conte vuole ripartire a razzo. Si studia cambio modulo? – Sky

Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24” fa il punto sulla situazione dell’Inter. La squadra, agli ordini di Antonio Conte, si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile. Il tecnico studia le soluzioni giuste per ripartire in Serie A e in Coppa Italia con il giusto ritmo

RIPARTIRE – Questi gli aggiornamenti di Marco Barzaghi, tra campo e mercato. Conte studia il cambio di modulo. Tiene banco, infine la questione Sandro Tonali: «Conte è attento ai dettagli e la volontà di partire a razzo. Prima con il Napoli, poi il recupero con la Sampdoria. Bisogno di tutti gli elementi della rosa, per poterli ruotare ed avere sempre calciatori freschi in campo. Davanti oltre a Lautaro e Lukaku dovremo considerare Sanchez un fattore, per cambiare la velocità delle partite e per far rifiatare gli altri. A centrocampo spingono Sensi ed Eriksen, tanta qualità. Da ciò si evince come Conte stia studiando un modo per oscillare tra il 3-5-2 ed il 3-4-1-2, perché Eriksen tende spesso ad accentrarsi. Alcuni calciatori non sono al meglio, Godin e Vecino su tutti. Ma potenzialmente tutti sono recuperabili. Tonali? Non ha chiuso la porte all’Inter. C’è la possibilità e c’è un dialogo. L’Inter ha puntato il giocatore e al giocatore non dispiace l’idea di approdare a Milano. Ma c’è concorrenza e c’è da imbastire la trattativa con Cellino».