Bastoni: “Sto bene e sono in isolamento. Ci vediamo presto a San Siro”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha tranquillizzato sul suo stato di salute a seguito della riscontrata positività al Coronavirus

ULTIM’ORA – Questo il messaggio scritto da Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, sulle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. “Buongiorno a tutti! Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro, un abbraccio. Ale“, si legge in una storia di Instagram pubblicata dal giovane centrale nerazzurro.