Dalic (ct Croazia): “Abbiamo fatto riposare alcuni. Brozovic e Perisic…”

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato della vittoria ottenuta contro la Svizzera e dei giocatori dell’Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Zlatko Dalic, ct della Croazia, a seguito della vittoria in Svizzera-Croazia sui giocatori dell’Inter, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. «Non solo abbiamo interrotto una serie di due sconfitte pesanti, abbiamo avuto giocatori che hanno dimostrato di poter giocare in nazionale, abbiamo fatto riposare alcuni giocatori e di nuovo dato qualche minuto a Brozovic, Modric e Perisic. Per non dimenticare Brekalo, ha mostrato quanto sia pericoloso e responsabile».

Fonte: Vecernji.hr