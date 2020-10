Inter-Milan, per Conte è rebus difesa: possibile idea a sorpresa – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Milan, derby previsto dopo la sosta, rischia di diventare un vero problema per Antonio Conte che, a causa delle positività al Covid-19 di Skriniar e Bastoni, ha la difesa contata. Possibile una chance dal primo minuto per Darmian

Il covid-19 crea enormi problemi ad Antonio Conte in vista di Inter-Milan prevista dopo la sosta per la Nazionale. Le positività di Skriniar e Bastoni infatti decimano la difesa nerazzurra e il tecnico dovrà inventarsi qualcosa. Secondo “Sky Sport” la possibilità più concreta è quella di vedere de Vrij al centro supportato da D’Ambrosio e Kolarov, ma non è da escludere la mossa a sorpresa Darmian, che farebbe il suo esordio con la maglia dell’Inter proprio contro il Milan che lo ha cresciuto nel vivaio e con cui ha esordito in Serie A.