Bastoni e Dimarco tra i migliori U25 al mondo secondo il Cies: uno da 100!

Bastoni e Dimarco promossi dal Cies, uno addirittura a piena voti, tra i migliori Under 25 al mondo. L’Osservatorio del Cies, con la sua metrica di valutazione ImpactStore, ha individuato 15 categorie diverse che non corrispondono a ruoli e posizioni ma a funzioni e caratteristiche dei giocatori. I due interisti primeggiano nelle rispettive categorie

PRIMI IN CLASSIFICA – Alessandro Bastoni e Federico Dimarco tra i migliori Under 25 al mondo secondo l’Osservatorio del Cies. Sono state individuate 15 categorie, stilate in base alle statistiche degli ultimi 365 giorni, e in ognuna di queste sono stati scelti i primi 10 Under 25. I due interisti Bastoni e Dimarco sono i primi in classifica nelle loro rispettive categorie, vale a dire Blocker Playmaker e Playmaker Infiltrator. Bastoni addirittura con il massimo coefficiente (100/100). Insieme al difensore interista, il massimo risultato è stato ottenuto solo da altri tre calciatori: Jules Kounde del Barcellona, Eder Militao e Vinicius Junior del Real Madrid.

ALTRI NOMI – Tra gli altri Under 25 menzionati dal Cies presenti anche i rossoneri Sandro Tonali, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega, Ismael Bennacer, Rafael Leao e Charles De Ketelaere. Luis Maximiano della Lazio. Nikola Milenkovic, Nicolas Gonzalez e Christian Kouame della Fiorentina. Merih Demiral e Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic della Juventus. Maxime Lopez e Davide Frattesi del Sassuolo. Nicolas Dominguez del Bologna. Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham della Roma. Victor Osimhen del Napoli.