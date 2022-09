Dybala dice perché Roma e non Inter: «Una cosa mi ha convinto al 100%»

Dybala l’estate scorsa è stato accostato all’Inter per molto tempo ma alla fine è andato alla Roma. L’argentino spiega perché è stata una scelta facile quella di legarsi al club giallorosso, svelando il ruolo importante di Mourinho. Le sue dichiarazioni a soccerbible.com

SCELTA FACILE – Paulo Dybala sembrava destinato all’Inter per poi invece finire a sorpresa alla Roma. L’argentino spiega perché è stata una scelta facile: «Scelta difficile? No, per niente. Anzi, dopo aver parlato con alcuni dirigenti, l’allenatore, credo che alla fine sia stata un’ottima decisione. Innanzitutto, sono molto felice di essere qui, poi è stato facile perché quello che è stato detto con loro. Mi ha convinto al 100% a voler far parte di questa squadra».

RUOLO DECISIVO – Dybala svela quanto ha influito José Mourinho nella sua scelta: «Abbastanza ovviamente, perché è un allenatore vincente, sicuro di sé. Quello di cui abbiamo discusso mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto venire voglia di venire qui per vincere, per aiutare la squadra, i miei compagni di squadra, a condividere ciò che ho vissuto negli ultimi anni. L’allenatore e io condividiamo una visione molto simile, quindi andiamo d’accordo su questo».