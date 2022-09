De Vrij, in arrivo una nuova esclusione? Acerbi insidia e Inzaghi apprezza

De Vrij è reduce dall’esclusione in Champions League con il Viktoria Plzen e domenica in Udinese-Inter rischia nuovamente di stare fuori (vedi articolo). L’olandese non vive un grande momento di forma, una situazione che si protrae in realtà dalla scorsa stagione. Da titolare a riserva?

VORTICE – Stefan de Vrij rischia di scivolare nelle gerarchie di Simone Inzaghi, soprattutto dopo l’ottima prova di Francesco Acerbi contro il Viktoria Plzen. L’ex Lazio, non a caso richiesto esplicitamente dal tecnico nerazzurro, è stato autore di una prova lucida e attenta che potrebbe valergli la titolarità anche in Udinese-Inter. L’olandese, in campo dal 1′ con il Torino, alterna buone prestazioni a disattenzioni preoccupanti. Una situazione che si protrae già dalla scorsa stagione. La differenza quest’anno è che l’alternativa rientra pienamente nelle grazie di Inzaghi e l’alternanza potrebbe essere più frequente. La concorrenza però non è sempre negativa e de Vrij potrebbe sfruttarla per mettere in difficoltà Inzaghi e dimostrare che la sua carriera può ancora dire molto. Ora sta a lui.