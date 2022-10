Barcellona, Sassuolo e poi il resto. Inter, la chiave è solo una: GRUPPO!

In casa Inter, la chiave di volta per uscire da questo momento no si chiama: gruppo! Col Barcellona l’esempio più lampante. Ora serve dare continuità anche col Sassuolo

GRUPPO − Inter, serve continuità! Dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League, i nerazzurri sono chiamati ad un’altra prova molto importante. Domani alle 15 saranno ospiti al Mapei in casa del Sassuolo. Gara che dirà tanto sul processo di guarigione della formazione di Simone Inzaghi (vedi focus). Contro i nero-verdi, la chiave di volta dovrà essere nuovamente una: il gruppo! La vera risposta martedì sera è arrivata proprio dal collettivo. Si è rivista in campo quella voglia di lottare l’uno per l’altro, la sensazione di unità e compattezza che si erano praticamente smarriti durante questo inizio deludente di stagione.

CONTINUITÀ − Per la prima volta, l’Inter ha giocato e vinto da squadra. Per una notte, non si sono visti screzi, sbracciate, malumori fra compagni. Tra questi Nicolò Barella, molto soggetto ad episodi del genere. Il centrocampista ha giocato da leader, aiutando ed incitando per 90′. La speranza, in vista dei prossimi match e già a partire dalla sfida col Sassuolo, è che l’atteggiamento visto in campo contro il Barcellona non sia soltanto una sporadica ed estemporanea luce. Fare gruppo è l’antidoto ad ogni tipo di malanno fisico e/o mentale.