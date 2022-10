Visnadi: «Champions League? Inter poche chance! Onana non meglio…»

Visnadi commenta le difficoltà dell’Inter nella scelta tra i pali (vedi articolo). Il giornalista, dà un consiglio a Inzaghi e confronta i numeri della scorsa stagione nerazzurra con quelli dell’attuale. Un pronostico anche sul girone di UEFA Champions League. Di seguito il suo intervento a “Microfono Aperto”, sulle frequenze di Radio Sportiva.

SOLUZIONE – Gianni Visnadi ha la soluzione per fermare le critiche nei confronti dell’allenatore dell’Inter: «Io, fossi Simone Inzaghi, darei fiducia a André Onana. Semplicemente perché, così, mi risparmierei un sacco di critiche. Io non penso che Onana sia meglio di Samir Handanovic, però insistere con quest’ultimo sta procurando delle noie all’allenatore dell’Inter. Handanovic ha fatto il suo tempo agli occhi dei tifosi e della critica. Se il capitano dell’Inter prende il gol di Paulo Dybala per tutti è colpa sua. Se Onana sbaglia l’uscita da cui nasce il gol del pareggio del Barcellona, poi annullato dal VAR, si dice che lui è coraggioso e che finalmente l’Inter ha un portiere che esce molto di più. Poi, credo che sia molto miope continuare a indicare la fase difensiva come i problemi dei nerazzurri. Perché in attacco ce li ha molto più grandi, se non la butti là davanti. Ha subito due gol in più della scorsa stagione, ma in attacco ne ha segnati nove di meno. Lautaro Martinez aveva fatto già cinque gol, quest’anno solo tre. Non segna da agosto. Dipende tutto da come si vuole vedere la situazione. Mi sembra che tutti la vogliano guardare da dietro».

Il futuro dell’Inter in Champions League secondo Visnadi

PRONOSTICO – Visnadi continua sull’Inter, questa volta focalizzandosi sulla competizione di Champions League. «Se le quattro squadre italiane passeranno il turno per accedere agli ottavi di Champions League? Mi sembra improbabile in almeno due casi, che sono Juventus e Inter. Per l’Inter, forse, un po’ meno difficile rispetto ai bianconeri. L’aritmetica dice ancora di sì, poi c’è la logica e, poi, c’è il mondo dei pronostici. Sfuggendo alla logica e stando ai pronostici io penso che i nerazzurri e, soprattutto, la Juventus abbiano poche chance di farcela». Il giornalista conclude il suo intervento a Radio Sportiva dicendosi poco ottimista sul futuro dell’Inter in Europa.