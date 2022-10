Fantacalcio, i consigli per la 9° giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

Dopo la Champions League, torna la Serie A. I nerazzurri andranno infatti a Reggio Emilia, nel match del Mapei Stadium contro il Sassuolo (vedi le ultime). I consigli al Fantacalcio di InterNews, l’analisi di ogni partita, chi schierare e chi lasciare in panchina. Le scommesse, i rischi da correre e quelli che invece è meglio evitare.

Fantacalcio – Gli anticipi del sabato in Serie A

SASSUOLO-INTER (sabato alle 15.00)

SASSUOLO – La difesa meglio evitarla in questa giornata. Berardi non recupera, e allora Dionisi darà ancora spazio a Laurientè, che può mettere in difficoltà la difesa nerazzurra con la sua velocità. Ballottaggio tra Ceide e Kyriakopoulos, con il primo favorito. Meglio Thorstvedt di Maxime Lopez, Frattesi si può mettere. SCOMMESSA: Pinamonti, contro la “sua” Inter vorrà mettersi in mostra.

INTER – Handanovic vince ancora il ballottaggio con Onana. Confermati Skriniar e Bastoni, meglio lo slovacco. Calhanoglu è in forma, va messo così come Barella, meglio di Asllani. Dumfries titolare, Dimarco invece in ballottaggio con Gosens. Da mettere coprendosi è tra i più in forma. Lautaro e Dzeko sì. SCOMMESSA: Acerbi, sorpassa De Vrij, giocherà da ex. Da buon voto, e occhio al bonus da corner.

MILAN-JUVENTUS (sabato alle 18.00)

MILAN – Kalulu convince più di Tomori, Dest si può evitare. Theo Hernandez in dubbio, da mettere coprendosi. Okay Bennacer, Krunic meglio di no. Leao e Giroud non c’è bisogno di dirlo vanno messi. De Ketelaere fa ancora fatica, con la Juventus sarà difficile. SCOMMESSA: Tonali, tra i più scottati dalla sconfitta col Chelsea, metterà tutto in campo.

JUVENTUS – Probabile 4-4-2 per Allegri: in difesa Danilo e Bremer meglio di Bonucci e Alex Sandro. Kostic sulla fascia di Dest non si può lasciare in panchina. Paredes da sufficienza, McKennie non convince. Vlahovic e Milik vanno messi entrambi. SCOMMESSA: Rabiot, è in forma e ha già segnato contro il Milan. È carico.

BOLOGNA-SAMPDORIA (sabato alle 20.45)

BOLOGNA – Cambiaso e Lucumì i migliori nel reparto. Dominguez meglio di Schouten, Sansone non convince, Vignato può far bene. Arnautovic da gol contro la Samp. SCOMMESSA: Soriano, può essere l’occasione giusta per trovare il bonus.

SAMPDORIA – Esordio per Stankovic in panchina che dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Augello il migliore dietro, Rincon può far bene. Davanti Sabiri e Caputo sono due si. Djuricic può essere la spina nel fianco per la difesa del Bologna. SCOMMESSA: Gabbiadini, confermato da Stankovic, può trovare il gol dell’ex.

Fantacalcio – Le partite di domenica in Serie A

TORINO-EMPOLI (domenica alle 12.30)

TORINO – Schuurs da buon voto, buona occasione anche per Singo. Lazaro può stupire, Miranchuk in vantaggio su Radonjic si può mettere, Vlasic assolutamente si. Sanabria può portare bonus. SCOMMESSA: Milinkovic-Savic, la partita giusta per il clean sheet.

EMPOLI – Vicario da buon voto, ma può subire gol, Parisi consigliato, è il migliore dietro. Assieme a Luperto giocherà De Winter. Bandinelli da sufficienza, Satriano in vantaggio su Destro, meglio lui di Lammers. SCOMMESSA: Bajrami può rendersi pericoloso, è in vantaggio su Pjaca vuole trovare continuità.

MONZA-SPEZIA (domenica alle 15.00)

MONZA – Si a Pablo Mari da buon voto, Izzo meglio di Caldirola. Rovella si, Pessina in zona bonus. Caprari può trovare il gol. Carlos Augusto da sufficienza. SCOMMESSA: Sensi, si sta prendendo la squadra sulle spalle.

SPEZIA – Dragowski punta al clean sheet aiutato dalla sua difesa, Kiwior continua a far bene da buon voto. Ampadu meglio di Nikolau. Holm è un grande si, Agudelo si può mettere. Gyasi può aiutare Nzola a trovare il gol a Monza. SCOMMESSA: Bastoni, sente il profumo di gol, non si può tener fuori.

SALERNITANA-VERONA (domenica alle 15.00)

SALERNITANA – Occasione per Lovato dal primo si può mettere, come Daniliuc. Maggiore può avere l’occasione per tornare quello visto a Spezia. Si sulle fasce a Candreva e Mazzocchi. Bonazzoli in vantaggio su Dia, in attacco assieme a Piatek. SCOMMESSA: Sepe, può aiutare i suoi con un clean sheet tra le mura amiche.

VERONA – Hellas in crisi, con Cioffi che rischia. Sconsigliata la difesa, meglio le fasce con Doig e Lazovic. Ballottaggio tra Piccoli e Lasagna, con il primo favorito. Henry l’unico da mettere, servono i suoi gol. SCOMMESSA: Verdi, a Salerno ritrovò i gol, l’aria campana può fargli bene.

UDINESE-ATALANTA (domenica alle 15.00)

UDINESE – Test complicato, dove l’Udinese può continuare a stupire. Dietro si a Bijol, Perez può fare fatica. Si a Lovric, non si possono lasciare fuori né Pereyra né Udogie. Stesso discorso per Deulofeu e Beto, i friulani sono in formissima. SCOMMESSA: Samardzic, in ballottaggio con Lovric ma sta facendo benissimo è da lanciare.

ATALANTA – Il migliore dietro è Okoli, che continua a stupire. Soppy fa fatica a trovare la sufficienza, da ex può trovarla, si a Koopmeiners. Davanti dovrebbero esserci Ederson e Lookman, da mettere entrambi. SCOMMESSA: Muriel, la scorsa da consigliato ha portato un assist nella vittoria a Firenze. Ad Udine è di nuovo ex della partita. Crederci ancora.

Fantacalcio – I posticipi di domenica in Serie A

CREMONESE-NAPOLI (domenica alle 18.00)

CREMONESE – Partita complicatissima contro il Napoli. In difesa si salva Valeri, da evitare gli altri. Zanimacchia agirà da trequartista, dietro a Dessers e Okereke. Il nigeriano può mettere in difficoltà la difesa azzurra.

NAPOLI – Si al blocco Napoli. Meret da clean sheet, Ostigard può far riposare Rrahmani. Di Lorenzo, Kim e Maro Rui da buon voto. Centrocampo confermato con Anguissa e Lobotka, Zielinski rischia, favorito Ndombelè rispetto a Elmas per sostituirlo. Politano e Lozano sulle fasce da mettere. SCOMMESSA: Simeone, partirà lui dal primo il gol è quasi scontato.

ROMA-LECCE (domenica alle 20.45)

ROMA – Dopo la sconfitta in Europa League la Roma vuole tornare a vincere. Si a Smalling, meglio di Mancini. Zalewski dal primo, si può mettere, Spinazzola assolutamente si. Dybala c’è giocherà dietro ad Abraham e Zaniolo. Si possono lanciare, l’inglese deve sbloccarsi. SCOMMESSA: Ibanez, può trovare il bonus è in forma.

LECCE – Falcone da evitare, Baschirotto viene da due 6,5 consecutivi, con la Roma può fare più fatica ma è il migliore dietro. Centrocampo evitabile questa giornata, Strefezza da mettere senza pensarci. Giocherà Ceesay punta si può mettere se non si ha di meglio. SCOMMESSA: Banda, con la sua velocità può creare diversi problemi alla difesa romana.

Fantacalcio – Il posticipo di lunedì in Serie A

FIORENTINA-LAZIO (lunedì alle 20.45)

FIORENTINA – Milenkovic da sufficienza, Biraghi può fare fatica ma meglio di Venuti. Bonaventura il migliore a centrocampo. Amrabat si può evitare, Ikonè può far bene. Jovic deve trovare il gol ma sarà difficile. SCOMMESSA: Saponara, i compagni sfrutteranno la sua qualità per trovare il gol.

LAZIO – Lazzari è un grande si, Romagnoli da sufficienza. Assolutamente da mettere Milinkovic-Savic e Luis Alberto, Cataldi evitabile. Zaccagni e Immobile non si possono lasciare fuori. SCOMMESSA: Felipe Anderson, il brasiliano sarà sulla fascia di Venuti, non proprio velocissimo, può essere la sua partita.

Questi i consigli di Fantacalcio per la nona giornata di Serie A. Fantallenatori, avete già deciso che formazione schierare?