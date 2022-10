Inter, il processo di guarigione passa da Sassuolo: 3 fattori indispensabili

L’Inter è ancora una squadra in convalescenza. Alla grande impresa contro Barcellona, serve replicare col Sassuolo. Al Mapei, i nerazzurri capiranno a che punto sarà il loro processo di guarigione

CONVALESCENZA − Inter definitivamente guarita? No, ancora troppo presto. Contro il Barcellona, i nerazzurri hanno raccolto una vittoria insperata. Sacrificio, impegno, unione questi i tre fattori che hanno permesso alla squadra di Simone Inzaghi di scardinare la matassa azulgrana e portare a casa tre punti fondamentali. Ma Barcellona non dovrà essere una Liverpool 2.0 (vedi articolo). Superato l’Everest catalano, ora serve un’altra prova altrettanto superlativa contro il Sassuolo in campionato. La gara del Mapei, probabilmente, dirà tanto sul processo di guarigione dell’Inter. I motivi sono diversi.

CONTINUITÀ − L’Inter è chiamata, in primis, a non interrompere questo mini trend. Alla vittoria col Barcellona, servirà replicare con un altro successo. Soltanto in due occasioni l’Inter, quest’anno, è riuscita ad agguantare due vittorie consecutive. Tra la prima e la seconda giornata (Lecce e Spezia) e tra la sesta di campionato e la seconda di Champions League (Torino e Viktoria Plzen). La continuità nei risultati porta di conseguenza al recupero delle certezze mentali, cosa di cui l’Inter ne ha assolutamente bisogno.

FORZA DEL GRUPPO − Come contro il Barcellona anche sabato pomeriggio col Sassuolo, l’Inter dovrà contare sulla forza e sullo spirito combattivo del proprio gruppo. Alessandro Bastoni docet (vedi articolo). I nerazzurri dovranno fare a meno anche di alcune pesanti assenze: Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e per ultimo Joaquin Correa (vedi articolo). L’Inter di Sassuolo sarà dunque per forza di cose rimaneggiata soprattutto in avanti dove le scelte diventeranno obbligate. Ma è da queste situazioni d’emergenza che dovrà affiorare la forza del collettivo. Tutti insieme, l’uno per l’altro!

OBBLIGO − Una terza motivazione non di poco conto è che l’Inter avrà un solo risultato: la vittoria. I jolly sono ormai terminati (quattro KO su otto gare). La distanza dalle capoliste Napoli e Atalanta è già sostanziosa (-8), con un altro passo falso diventerebbe siderale. In poche parole Sassuolo-Inter sarà la partita-verità: vincere per guarire definitivamente.