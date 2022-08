Asllani: «Con Inter il gol più bello, ma sono tifoso! Ammiravo Sneijder»

Con la prima sfida a San Siro in Inter-Spezia, riprende il Matchday Programme (vedi QUI). Protagonista di questa giornata è Kristjan Asllani. Il nuovo centrocampista nerazzurro racconta qualcosa della sua vita, esperienze calcistiche e altro ancora.

PERCORSO DI CRESCITA – Kristjan Asllani ricorda diverse persone che hanno contribuito alla sua crescita, dall’Empoli fino ad arrivare all’Inter: «Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia crescita. La mia famiglia in primis, ma anche allenatori come Andreazzoli che mi ha dato fiducia e la possibilità di esprimermi, Romagnoli che è stato un punto di riferimento per me. Ora ho la fortuna di giocare con Marcelo Brozovic che è un giocatore da cui posso imparare molto. Non ho mai avuto un idolo ma ho ammirato diversi giocatori per tempra e tecnica, da Wesley Sneijder ad Andrea Pirlo. Ma resto umile con i piedi ben fissati a terra».

CONTRO L’INTER – Asllani racconta il gol più bello realizzato fin qui in carriera, proprio contro i nerazzurri: «Il gol più importante per me è stato proprio quello segnato a San Siro contro l’Inter la scorsa stagione. Ora faccio parte di questa squadra, quindi sicuramente è strano, ma quel gol fa parte del percorso che mi ha portato fin qui. La mia prima rete (non ufficiale, ndr) con l’Inter, invece, è arrivata contro il Monaco in amichevole e ho sentito la reazione del pubblico. Da tifoso interista sentire pronunciare il mio nome è stata una grande emozione».

Fonte: Inter.it