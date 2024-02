Arnautovic, è il tuo momento! Senza Thuram più responsabilità

Arnautovic scenderà quasi certamente in campo da titolare in Lecce-Inter. L’attaccante, vista l’assenza di Thuram, dovrà essere più efficace in zona gol

STEP-UP – Lo stop di Marcus Thuram, che ne avrà per circa 15 giorni dopo l’infortunio accusato in Inter-Atletico Madrid, promuove Arnautovic a ruolo di titolare. L’austriaco, match-winner dell’andata degli ottavi di Champions League, sarà quasi certamente titolare domenica contro il Lecce. E al Via del Mare dovrà continuare ad incidere, come fatto nelle ultime partite: l’ex Bologna trova il gol da due partite consecutive e, al netto di alcuni clamorosi errori, specie contro l’Atletico Madrid, sembra aver trovato una discreta forma e continuità. Quella che sembra mancare, apparentemente, è la forza mentale: lo si intuisce dalle reazioni, plateali, dell’attaccante dopo gli errori sotto-porta. Il maggior utilizzo potrebbe fornirgli la giusta motivazione e la convinzione necessaria per incidere ancor più di quanto non abbia già fatto nelle ultime uscite.

OCCASIONE – Lecce-Inter sarà il primo banco di prova. Il vantaggio in classifica non deve tranquillizzare la squadra di Inzaghi che, al netto dei cambi di formazione che sicuramente ci saranno, non deve sottovalutare l’avversario: conquistare tre punti è fondamentale per continuare la corsa allo scudetto e per arrivare al meglio al recupero contro l’Atalanta in programma mercoledì.