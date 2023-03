Antonello: «Inter, uno è l’obiettivo minimo! Sponsor? Il club è alla ricerca»

Antonello, Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, ha parlato oggi di vari argomenti a margine della riunione dell’ECA (vedi articolo). Il dirigente nerazzurro è intervenuto anche sulla questione campo, dove la squadra di Inzaghi risulta ancora altalenante e sul discorso sponsor dopo i problemi con DigitalBits (vedi articolo)

OBIETTIVO – Alessandro Antonello fissa l’obiettivo minimo dell’Inter di Simone Inzaghi: «Piazzamento Champions? Ad oggi siamo secondi in campionato, riteniamo di avere una rosa competitiva quindi questo è l’obiettivo minimo per la stagione ma fino a quando la matematica non ci condanna possiamo sperare anche in qualcosa di più importante. Detto questo, abbiamo una partita fondamentale in Champions League su cui dobbiamo puntare assolutamente mantenendo il focus sul campionato perché è ancora lunga e ci sono ancora molte partite da giocare. Se si può fare bene in Europa? L’Inter scende in campo per vincere quindi perché no, dobbiamo puntare al massimo e cercare di passare il turno». E sulla Super Lega, Antonello temporeggia: «Io penso che la Super Lega debba attendere l’esito della Commissione Europea quindi solo in futuro si potrà capire cosa sarà di questa entità giuridica».

SPONSOR – Antonello parla anche della ricerca dello sponsor di maglia per la prossima stagione dopo il disastro DigitalBits: «Non c’è nessuna novità rispetto a quanto dichiarato. Ci tengo a dire che il club è impegnato nella ricerca di un nuovo partner, siamo in fase avanzata di discussione con vari soggetti. Queste trattative richiedono tempo, ma siamo assolutamente fiduciosi che avremo un nuovo sponsor di maglia per la nuova stagione».