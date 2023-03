Barzaghi: «Inter-Inzaghi, non si discute di un cambio in corsa! In futuro…»

L’Inter di Inzaghi è caduta per la settima volta in campionato perdendo a Bologna e adesso si prepara ad affrontare il Lecce a San Siro. Marco Barzaghi, intervenuto a Radio Sportiva, fa il punto sullo spogliatoio nerazzurro dopo il confronto tra l’allenatore e i calciatori (vedi articolo)

CONTINUITÀ CERCASI – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad alzare la testa domenica a San Siro con il Lecce. Marco Barzaghi fa il punto della situazione in casa nerazzurra: «Che aria tira? L’aria che comunque bisogna trovare continuità. Una squadra che batte il Napoli e poi pareggia con il Monza, batte il Milan due volte e non vince con Sampdoria e Bologna. Una squadra che nella discontinuità ha delle carenze dal punto di vista mentale ma che vanno risolte perché la qualificazione in Champions League non può saltare anche per la situazione economica dell’Inter».

FUTURO – Barzaghi parla poi del futuro del tecnico interista: «Inzaghi? Io credo che non sia nemmeno in discussione un cambio in corsa. Per il futuro si fanno tanti nomi, ma molto dipenderà da ciò che succederà sul fronte societario. Pensare adesso ad una nuova guida tecnica senza sapere cosa farà Zhang per arginare i debiti mi sembra difficile. L’Inter deve tenere il focus sulla stagione in corso. All’inizio dell’anno succedeva all’opposto, ora abbiamo un’Inter che fa bene solo nelle grandi serate e poi quando invece ha delle partite facili delude, non trova motivazioni e quasi non riesce a segnare. Vedremo molto presto perché Lecce e Spezia sono due esami che non si possono fallire, in trasferta ha un percorso quasi da retrocessione».