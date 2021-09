Vidal: «Colombia-Cile 3-1, loro forti. Tre partite in otto giorni: pazzesco!»

Vidal dopo la sconfitta del Cile per 3-1 contro la Colombia (vedi articolo), ha parlato così ai microfoni di La Tercera.

ALTRA SCONFITTA – Vidal dopo la sconfitta per 3-1 contro la Colombia, soffermandosi in particolare sul numero di partite in così poco tempo: «La Colombia è diventata forte, è un inferno giocare qui! Ci hanno ucciso. È pazzesco giocare tre partite in otto giorni nonostante le ore di volo! Adesso prepariamoci al meglio, ognuno nelle proprie squadre, in vista delle prossime partite».