Lautaro Martinez, Correa e Vidal a Milano solo in serata. Vecino domani! – CdS

Lautaro Martinez, Correa e Vidal arriveranno a Milano solo in serata, neanche il tempo per una sgambata in vista di Sampdoria-Inter. E come riportato dal “Corriere dello Sport”, Vecino sarà a disposizione solo domani mattina.

VIAGGI E FUSI ORARI – In attesa di capire quale sarà la decisione di Simone Inzaghi in vista di Sampdoria-Inter, il tecnico piacentino dovrà prima fare i conti con i rientri dei sudamericani e affidarsi alle sensazioni dei due giocatori – in particolare Lautaro Martinez e Joaquin Correa -, e capire la loro condizione fisica. Avere il “Toro” a disposizione in coppia con Dzeko, in una partita così difficile, sarebbe importante, ma al tempo stesso, però, meglio non prendersi il rischio di utilizzarlo dal 1′ dopo dieci giorni così intensi. Insieme ai due argentini, specifica il quotidiano romano, in serata rientrerà anche Arturo Vidal. Troppo tardi anche per una semplice sgambata in solitario alla Pinetina, dove la squadra sarà a lavoro già dal mattino. Matìas Vecino, invece, atterrerà addirittura domani mattina. Per lui al massimo sarà panchina.

Fonte: Corriere dello Sport