Vecino ‘spremuto’ dall’Uruguay: anche con l’Argentina impiego inevitabile

Vecino giocherà nella notte fra domani e lunedì (all’1.30 ora italiana) contro l’Argentina al Monumental di Buenos Aires. Di dubbi non ce ne sono, anche perché la Celeste ha meno opzioni in mezzo.

DOPPIA ASSENZA – L’Uruguay dovrà affrontare l’Argentina senza Rodrigo Bentancur squalificato e gli infortunati Giorgian de Arrascaeta e José Maria Giménez. I primi due costringono Oscar Washington Tabarez a cambiare il centrocampo, rispetto allo 0-0 di giovedì notte contro la Colombia. Scontata quindi la presenza di Matias Vecino, dato che in mezzo non ci sono opzioni alternative. Il giocatore dell’Inter continua a essere spremuto dalla Celeste: in nazionale è intoccabile e gioca sempre novanta minuti. Questa la probabile formazione di Tabarez per Argentina-Uruguay: Muslera; Nandez, Araujo, Godin, Vina; Valverde, Vecino, Torreira, De la Cruz; L. Suarez, Cavani.