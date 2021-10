Lautaro Martinez, Scaloni: «Gioca? Vedremo domani come sta»

Dopo il lieve affaticamento muscolare che gli ha impedito di essere della partita contro il Paraguay, Lautaro Martinez resta in dubbio per la prossima sfida dell’Argentina contro l’Uruguay. Lionel Scaloni – Commissario Tecnico della selección – in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte di formazione.

CONDIZIONE DA VALUTARE – Lionel Scaloni ha parlato in questo modo delle sue scelte di formazione, con il dubbio Lautaro Martinez per l’attacco dopo l’affaticamento muscolare degli scorsi giorni: «Giochi chi giochi siamo tranquilli perché il rendimento della squadra è soddisfacente. Vedremo domani come stanno i giocatori, nel pomeriggio avremo tutto più chiaro. Per il nostro modo di giocare l’attaccante deve essere mobile e abbassarsi quando non ha la palla. Tutti i nostri attaccanti giocano così, è ciò che cerchiamo in questa squadra».