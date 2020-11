Tutto facile per la Danimarca: 2-0 alla Svezia. Eriksen sostituito

Christian Eriksen Danimarca

Vittoria rotonda per i danesi (alle prese con alcuni casi di coronavirus) contro la Svezia. Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen resta in campo quarantacinque minuti senza incidere sul tabellino.

VOGLIA DI RISCATTO – La gara amichevole tra Danimarca e Svezia è terminata 2-0, grazie alle reti di Jonas Older Wind e Alexander Bah, entrambe nel secondo tempo. Il CT danese tiene Christian Eriksen in campo per metà partita. L’ex Tottenham non riesce però a lasciare il segno sul tabellino, come spesso gli era capitato nelle ultime uscite con la sua nazionale. Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato al centro di parecchie indiscrezioni di mercato: tipico dei momenti di stallo delle competizioni per club. Una cosa è certa, però: il rapporto con Antonio Conte stenta a decollare.