Grifo e Bernardeschi portano avanti l’Italia: 2-0 contro l’Estonia al 45′

Alberico Evani Italia

La prima frazione di Italia-Estonia va in archivio con un 2-0 per gli azzurri di Alberico Evani. Le reti di Grifo e Bernardeschi legittimano il predominio territoriale della nazionale nel corso di questa gara amichevole

DOPPIO VANTAGGIO – Primo tempo sul velluto per l’Italia di Alberico Evani, che sostituisce il CT Roberto Mancini nella gara amichevole contro l’Estonia. La gara si sblocca al 14′ con il primo gol in Nazionale azzurra per Vincenzo Grifo. Bella l’esecuzione, di prima, del calciatore del Friburgo che porta in vantaggio i suoi. Il primo tempo è un monologo dei ragazzi di Evani, che raddoppiano al 27′ grazie ad un’altra stoccata da fuori area targata Federico Bernardeschi.