Turchia-Croazia 3-3: solo mezz’ora per Perisic, panchina per...

Turchia-Croazia 3-3: solo mezz’ora per Perisic, panchina per Brozovic

Condividi questo articolo

Photo 196750563

I due croati dell’Inter, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, sono stati impiegati con parsimonia dal CT Zlatko Dalic, in occasione della gara amichevole Turchia-Croazia, terminata 3-3

PARSIMONIA – Una sgambata di trenta minuti, condita da un’ammonizione e poco altro, per Ivan Perisic. Solo panchina, invece, per Marcelo Brozovic. In Turchia-Croazia, il CT Zlatko Dalic lascia a riposo parecchi interpreti di peso, incluso Luka Modric. Perisic, nello specifico, è subentrato intorno all’ora di gioco al posto di Josip Brekalo, mentre Brozovic è rimasto totalmente a guardare nel corso del match amichevole. La gara è terminata con un pirotecnico 3-3. Per la Croazia, sono andati a segno Ante Budimir, Mario Pasalic e Brekalo. Per la Turchia, Cenk Tosun, Deniz Turuc e Cengiz Under.