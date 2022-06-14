Turchia-Lituania, le formazioni ufficiali: Calhanoglu in campo dal 1′
Tra poco sarà Turchia-Lituania di Nations League. In campo anche il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu. Nell’ultima gara contro Lussemburgo è andato in gol
TURCHIA-LITUANIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
Turchia: Altary Bayindir; Celik, Ayhan, Soyuncu, Kadioglu; Under, Ozcan, Calhanoglu, Akturkoglu; Dervisoglu; Dursun. All. Kuntz
Lituania: Bartkus; Baravykas, Girdvainis, L. Klimavicius, Barauskas; Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius; Golubickas, Cernych. All. Urbonas