Skriniar-PSG, la richiesta dell’Inter rimane di 80 milioni. C’è volontà − Sky

Skriniar rimane un giocatore nel mirino del PSG. L’Inter non ha alcuna volontà di cedere il ragazzo tant’è che sotto gli 80 milioni di euro non scende. Ma i francesi non mollano

VOLONTÀ − La trattativa tra Inter e Psg continua per Milan Skriniar. Nonostante la prima porta sbattuta dal club nerazzurro, i francesi rimangono ottimisti. Aggiornamenti da Marco Demicheli di Sky Sport: «Trattativa Inter-PSG per Milan Skriniar sta andando avanti. La richiesta dei nerazzurri è di 80 milioni di euro, il PSG è disposto ad arrivare a 50 milioni. C’è, dunque, una distanza importanza di 30 milioni di euro. Ma c’è volontà di andare avanti e magari si può arrivare ad un accordo nelle prossime settimane».