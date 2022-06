Correa, assalto serio del Marsiglia! Per Asllani, offerto un giocatore − AP

Inter attivissima sul mercato sia in entrata che in uscita. Occhio a Correa, cercato in maniera seria dal Marsiglia. Mentre su Asllani, sarà offerta una contropartita tecnica

MERCATO − Su Correa fortissimo interessamento del Marsiglia di Sampaoli. A riportarlo Alfredo Pedullà. Il Tucu gode di una grandissima stima da parte dell’ex tecnico dell’Albiceleste ma al momento non ci sono margini di trattativa. Il motivo? La volontà ferrea del giocatore di rimanere all’Inter. Novità per quanto riguarda Asllani. Presto ci sarà un incontro per mettere tutto nero su bianco. L’Inter offrirà 10 milioni di euro più il prestito dell’attaccante Martin Satriano, l’ultima stagione al Brest.