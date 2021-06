Turchia-Italia, conferme Mancini. Barella, nessuna sorpresa

Domani l’Italia disputerà la partita inaugurale di Euro2020 contro la Turchia (ore 21.00). Per Mancini nessuna sorpresa in formazione, a partire da Nicolò Barella.

NIENTE SORPRESE – A meno di 24 ore dell’esordio dell’Italia a Euro2020, l’undici azzurro è pressoché definito. Il ct Roberto Mancini non riserverà sorprese contro la Turchia, avversario per la partita inaugurale. E infatti Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, sarà titolare nel centrocampo a tre, assieme a Jorginho e Manuel Locatelli. Alessandro Bastoni, altro nerazzurro della spedizione, partirà invece dalla panchina. Ecco la formazione che schiererà il ct azzurro per Turchia-Italia:

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.