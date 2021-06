Kostic, situazione diversa. Silvestri all’Inter: le cifre del possibile affare – SI

Kostic è il nome migliore uscito in questi giorni per la fascia sinistra dell’Inter ma bisogna frenare un attimo. Il giornalista Pedullà, durante “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spiega anche in che modo può andare in porto l’operazione Silvestri con il Verona

MANCINO E PORTIERE – La trattativa per l’esterno sinistro Filip Kostic non è chiusa come dicono in Germania (vedi articolo). Piace all’Inter, ma prima bisogna ricavare quel famoso tesoretto da Achraf Hakimi (vedi aggiornamento). Intanto l’Inter continua a lavorare per completare il pacchetto di portieri a disposizione di Simone Inzaghi (vedi focus). Il dodicesimo Andrei Radu andrà a giocare e Alex Cordaz sulla carta torna per fare il terzo. Piace molto Marco Silvestri e ci sono stati contatti giusti con l’Hellas Verona. Silvestri sarebbe l’ombra di Samir Handanovic, perché Juan Musso dell’Udinese costa tantissimo. Invece Silvestri può arrivare a cifre ridotte, anche perché è in scadenza di contratto nel 2022, quindi il Verona non può chiedere più di 6-7 milioni di euro. L’Inter potrebbe proporre 5 milioni più il prestito di Radu, che così giocherebbe titolare a Verona. Inoltre, Simone Inzaghi gradiva Silvestri per la sua Lazio e lo avrebbe chiesto come acquisto se fosse rimasto. Per questo lo scambio con Radu può essere più di un’idea. In uscita anche Lorenzo Pirola, che è orientato a restare al Monza (in prestito) con il via libera dell’Inter. Questa la panoramica fatta da Alfredo Pedullà sulle trattative odierne del mercato nerazzurro.