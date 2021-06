Di Marzio: «Young e Ranocchia, l’Inter vuole rinnovare: scadenza fissata»

Gianluca Di Marzio parla della situazione di mercato in casa dell’Inter. Sul tavolo ci sono anche i rinnovi di Young e Ranocchia. Ecco le sue parole a “Calciomercato – L’Originale” su “Sky Sport”.

RINNOVI – Non solo mercato in uscita, in casa Inter. La dirigenza sta lavorando anche a diverse proposte di rinnovo che riguardano alcune secondo linee. Su tutti, si parla di Ashley Young e Andrea Ranocchia (oltre a Danilo D’Ambrosio). L’Inter vuole trattenerli, ma fissa una scadenza per la proposta. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha offerto una proposta di rinnovo sia a Young, sia a Ranocchia. Ma la società non vuole aspettare all’infinito: i giocatori hanno una settimana di tempo per pensarci».