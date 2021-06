Sensi, niente Europei con l’Italia! Il centrocampista Inter torna a casa – Sky

Stefano Sensi salterà gli Europei con l’Italia. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, l’infortunio di oggi ferma il centrocampista, che rientrerà a casa.

RICADUTA PESANTE – L’infortunio muscolare rovina l’estate di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter si è fermato oggi nell’allenamento con la Nazionale dell’Italia, per un risentimento agli adduttori. Inizialmente, si parlava solo di probabile assenza di Sensi dall’amichevole di domani contro la Repubblica Ceca (ore 20.45). Ma in serata, secondo “Sky Sport”, è arrivata la decisione definitiva: il centrocampista tornerà a casa, e il suo posto per gli Europei andrà a Matteo Pessina, rimasto in ritiro come riserva.