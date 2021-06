VIDEO – Inter Campione d’Italia: tutti i gol dello Scudetto 2020/21

L’Inter chiude la stagione 2020/21 con 101 reti e il diciannovesimo Scudetto. Rivediamo tutti i gol della cavalcata.

CAMPIONI D’ITALIA – L’Inter celebra la stagione del diciannovesimo Scudetto riproponendo tutte le reti della cavalcata nerazzurra. Non solo quelle in Serie A, ma anche i gol di Champions League e Coppa Italia. Un viaggio che inizia a fine settembre 2020, con la rimonta sulla Fiorentina. Un 4-3 che porta le firme di Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. E che si conclude con la cinquina all’Udinese, in cui segnano ancora i due attaccanti, assieme a Ivan Perisic, Christian Eriksen e Ashley Young. In mezzo, alcune delle pietre miliari della stagione dell’Inter. Tra cui la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, che arriva con un colpo magistrale di Eriksen al 97′. O il 2-0 alla Juventus, con le firme di Arturo Vidal e Nicolò Barella. E poi ancora le vittorie contro Lazio e Milan a febbraio, con sei reti complessive tra Lukaku e Lautaro Martinez. Senza dimenticare i fondamentali gol di Achraf Hakimi e Matteo Darmian. Rivediamo tutte le 101 reti dell’Inter Campione d’Italia nel video pubblicato dalla società nerazzurra in YouTube: