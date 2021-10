Russia-Slovacchia le formazioni ufficiali: Skriniar guida la difesa

Russia-Slovacchia si gioca alla AK Bars Arena di Kazan alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Il Commissario Tecnico Stefan Tarkovic punta su Milan Skriniar dell’Inter per guidare la difesa.

LEADER DIFENSIVO – Russia-Slovacchia di questa sera vedrà giocare fin dal primo minuto – come prevedibile – Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter, così come in nerazzurro, sarà alla guida della difesa della sua nazionale in una sfida difficilissima ma altrettanto importante per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022.

RUSSIA-SLOVACCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Russia: Safonov; Sutormin, Diveev, Dzhikiya, Terekhov; Kuzyaev, Barinov, Erokhin; Bakaev, Smolov, Zakharyan.

A disposizione: Guilherme, Dyupin, Chistiakov, Adamov, Osipenko, Zabolotny, Fomin, Agalarov, Kudryashov, Glebov, Akhmetov, Zhemaletdinov.

Commissario tecnico: V. Karpin.

Slovacchia: Rodak; Hancko, Skriniar, Satka, Pekarik; Hamsik, Kucka; Duda; Haraslin, Bozenik, Schranz.

A disposizione: Kuciak, Greif, De Marco, Koscelnik, Jirka, Rusnak, Suslov, Hrosovky, Hubocan, Strelec, Bero, Almasi.

Commissario tecnico: S. Tarkovic.