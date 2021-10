Cipro-Croazia, le formazioni ufficiali: immancabili i due dell’Inter

Cipro-Croazia si gioca all’AEK Arena di Larnaca alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Immancabili fin dal primo minuto i due giocatori dell’Inter coinvolti: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

IRRINUNCIABILI – Cipro-Croazia di questa sera vedrà anche un po’ di Inter in campo. Irrinunciabili per il Commissario Tecnico Zlatko Dalic la coppia nerazzurra formata da Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, con quest’ultimo che – per l’occasione – tornerà a giocare in posizione più avanzata nel 4-2-3-1 schierato dal tecnico croato.

CIPRO-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cipro: Michael; Andreou, Soterlou, Ioannou; Psaltis, Artymatas, Kastanos, Avraam; Pittas, Sotiriu, Papoulis.

A disposizione: Keravnos, Demetriou, Mamas, Antoniades, Gogic, Demetriou, Kyriakou, Kakoulli, Panagiotou, Loizou, Ilia, Tzioni.

Commissario tecnico: N. Kostenoglou.

Croazia: Livakovic; Sosa, Gvardiol, Caleta-Car, Stanisic; Brozovic, Kovacic, Modric; Perisic, Kramaric, Vlasic.

A disposizione: Grbic, Sluga, Uremovic, Barisic, Brekalo, Livaja, Pasalic, Skoric, Ivanusec, Jakic, Vida, Pongracic.

Commissario tecnico: Z. Dalic.