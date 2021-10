Sampdoria-Inter Women, le convocate blucerchiate: tre ex nerazzurre

In vista della sfida di domani alle ore 12.30 a Bogliasco tra Sampdoria e Inter Women, il tecnico delle blucerchiate Antonio Cincotta ha diramato la lista delle ventuno giocatrici che saranno impegnate contro la squadra di Rita Guarino.

PROSSIMA GIORNATA – Sono pronte a darsi battaglia domani, ore 12.30, Sampdoria e Inter Women, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile. Il tecnico delle blucerchiate Antonio Cincotta ha presentato la lista delle giocatrici convocate per la partita. Presenti anche le ex nerazzurre Anna Auvinen, Yoreli Rincon e Stefania Tarenzi.

Sampdoria-Inter Women, le ventuno convocate di Cincotta

Portieri: Babb, Brunelli, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Musolino, Re, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Berti, Carp, Helmvall, Martínez, Tarenzi.