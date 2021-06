Roberto Martínez (ct Belgio): «Eriksen, spero di rivederlo presto in campo»

Roberto Martínez, tecnico del Belgio, in conferenza stampa insieme a Romelu Lukaku (QUI le sue parole) presenta la sfida di domani contro la Danimarca, facendo riferimento anche su quanto accaduto a Christian Eriksen.

MESSAGGIO POSITIVO – Roberto Martínez in conferenza stampa presenta la sfida contro la Danimarca e parla del centrocampista danese: «Eriksen? È stato un momento forte per il gruppo vedere le immagini di quanto successo. Da belga voglio mandare un messaggio positivo a Christian Eriksen. Tutti vogliamo vederlo in campo al più presto possibile! Sarà una partita importante per entrambe le squadre».