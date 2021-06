Suning crolla in Borsa, congelate le azioni della famiglia Zhang

Il titolo di Suning, secondo quanto riportato dal sito di informazione Titan Sports Plus, avrebbe subito un crollo alla Borsa di Shenzen.

CROLLO IN BORSA – Suning, non arrivano buone notizie dalla Borsa di Shenzen. Le negoziazioni della famiglia Zhang, infatti, sarebbero state congelate a causa del crollo avvenuto nella giornata di ieri, dopo il congelamento del 5,8% del capitale.

The trading of https://t.co/OXDJ8AOEZn (https://t.co/coAJ0ccyiq), Suning Group's listed entity in Shenzhen Stock Exchange, halted today. The stock price slumped on Tuesday after it was revealed that 5.8% of its shares held by Zhang Jindong was imposed an asset freezing order. pic.twitter.com/mNWQxID4fq

— Titan Sports Plus (@titan_plus) June 16, 2021