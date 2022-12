Stephanie Frappart, la prima donna ad arbitrare a un Mondiale

Stephanie Frappart entrerà nella storia. Sarà la prima donna ad arbitrare una partita di un Mondiale.

PRIMA VOLTA – Il Mondiale in Qatar ha riservato diverse sorprese. Alcune positive, altre meno. Tra quelle positive c’è sicuramente la designazione arbitrale di oggi. Ad arbitrare la partita tra Germania e Costa Rica, sarà Stephanie Frappart. L’arbitro nato in Francia, sarà la prima donna ad arbitrare una gara a un Mondiale di calcio maschile. L’esperienza non le manca di certo, avendo già arbitrato in Ligue 1, Champions League ed Europa League. Assieme a lei, le assistenti saranno Neuza Back e Karen Diaz.