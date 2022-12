Inter-Napoli inizia già a dicembre, gli azzurri anticipano: oggi il ritiro estero!

Inter-Napoli si sfideranno subito dopo la pausa del Mondiale in uno scontro fondamentale per la lotta Scudetto. Nerazzurri all’ultima spiaggia. Intanto, la squadra di Spalletti si prepara alla tournée in Turchia

PROGRAMMA − Tra un mese sarà Inter-Napoli e di nuovo campionato. Precisamente il 4 gennaio, le due squadre si affronteranno in vista della sedicesima giornata di campionato. I nerazzurri, distanti di 11 punti, saranno praticamente all’ultima spiaggia. Vincere per sperare ancora nello Scudetto. Intanto inizia la partita dei ritiri. Il Napoli anticipa rispetto la squadra di Simone Inzaghi. Se la partenza della Beneamata è in programma per lunedì 4 in direzione Malta, gli azzurri invece anticipano di tre giorni. Oggi giovedì primo dicembre inizierà la tournée per la Turchia. Il rientro è previsto per il 13 dicembre. Ad Antalya, il Napoli giocherà due amichevoli contro Antalyaspor eCrystal Palace.