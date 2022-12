D’Ambrosio, il fratello: «All’Inter non a caso! Spalletti e altri ci confusero»

Danilo D’Ambrosio ha un fratello gemello anch’egli calciatore di nome Dario che milita nella Carrarese in Serie C. Queste le sue parole sul difensore dell’Inter con qualche comico aneddoto sulla somiglianza.

ORGOGLIO − Dario D’Amrbosio, fratello di Danilo, spende belle parole per il difensore dell’Inter e tira fuori qualche aneddoto: «Sono orgoglioso per il percorso che ha fatto. So da dov’è partito. Tutto il merito è suo. Ha saputo cogliere le opportunità e concretizzarle. E se fai tutti questi anni all’Inter e in Serie A, non è un caso. A maggior ragione in un club come quello nerazzurro. Mi è capitato che sugli spalti mi scambiassero per lui, nonostante Danilo fosse in campo a giocare. Anche Spalletti o altri suoi compagni mi hanno confuso con lui. Calhanoglu appena arrivato all’Inter iniziò a seguire me, invece che Danilo». Le sue parole a La Casa di C.