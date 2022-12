Kessié in uscita dal Barcellona, conferme dalla Spagna! Una meta gradita

Nonostante le smentite del proprio agente (vedi articolo), il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano da Barcellona. In Italia, il giocatore si sarebbe proposto anche all’Inter (vedi articolo) ma in Spagna parlano di altra destinazione

IN USCITA − Kessié dopo appena sei mesi può lasciare il Barcellona. Come riferisce AS, il club blaugrana vorrebbe già cedere il giocatore in questa imminente finestra invernale di calciomercato. Con la maglia catalana, l’ex Milan ha trovato pochissimo spazio: 13 partite complessive tra Liga e Champions League con un gol e tre ammonizioni per un totale di 485′. Adesso può già lasciare. Il Barcellona, che lo ha acquistato a zero dal Milan, riterrebbe allettante una proposta di circa 10 milioni di euro. Cifra che permetterebbe al club di fare una notevole plusvalenza. In Serie A si è parlato anche dell’Inter, ma continua il quotidiano spagnolo, ad oggi la destinazione più probabile è la Premier League. L’Aston Villa di Unai Emery sarebbe interessato.