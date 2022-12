Sosa: «Julian Alvarez per Lautaro Martinez? In Argentina sorpresi. Spiace»

SCELTA SORPRENDENTE − Il Pampa Roberto Sosa rivela sul dualismo Lautaro-Julian Alvarez: «In Argentina si parlava del livello di Lautaro Martinez che all’Inter ha avuto una grande crescita così come Barella. Ma si vede che Scaloni ha creduto in Alvarez così come su Mac Allister. Dispiace perché Lautaro sta facendo un campionato straordinario all’Inter, scelta che ha sorpreso tutti in Argentina ma Alvarez sta ripagando con un rendimento straordinario». Le sue parole in collegamento all’Originale su Sky Sport.