L’Inter celebra l’Argentina e festeggia Lautaro Martinez: «Lauti in finale!»

Lautaro Martinez ha raggiunto la finale del Mondiale con la sua Argentina. Croazia di Brozovic annientata 3-0 in semifinale. L’Inter fa i complimenti alla Seleccion e celebra il Toro

FESTA − Lautaro Martinez e l’Argentina volano in finale del Mondiale in Qatar. L’Inter celebra il cammino e la soddisfazione del suo Toro per aver battuto la Croazia del compagno Marcelo Brozovic. Ora c’è da attendere la seconda finalista che uscirà dalla partita tra Francia e Marocco in programma il 14 dicembre. Di seguito il post su Twitter della Beneamata.

La Beneamata, peraltro, continua il suo ottimo trend col Mondiale. Dal 1982 almeno un interista in finale. Lautaro cercherà di vendicare l’unico precedente argentino del 2014 (vedi articolo).