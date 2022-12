FOTO – Diego Milito con il figlio per festeggiare la finale dell’Argentina

L’Argentina arriva in finale dopo 8 anni dall’ultima volta. Batte la Croazia per 3-0 e continua nel sogno di vincere i Mondiali. Diego Milito festeggia su Instagram con una foto pubblicata con il figlio allo stadio in Qatar.

GIOIA – L’Argentina del ct Lionel Scaloni ottiene la finale dei Mondiali. Vince la semifinale contro la Croazia per 3-0 sull’onda della classe della coppia d’attacco Julian Alvarez-Lionel Messi. Diego Milito, ex calciatore argentino e leggenda dell’Inter del Triplete, ha pubblicato su Instagram questa foto con il figlio per festeggiare il risultato raggiunto.

Il principe ha scritto questo: “Fantastico vivere questo momento. Dai Argentina, siamo finalisti!”