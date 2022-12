Inter in finale Mondiale dal 1982, Lautaro Martinez guida! Precedente 2014

Lautaro Martinez festeggia la qualificazione alla finale del Mondiale in Qatar. Il Toro non ha giocato contro la Croazia rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti. Sarà lui però a dare continuità alla prestigiosa statistica dell’Inter che vede dal 1982 un nerazzurro sempre in finale. Il precedente Argentina risale al 2014

UNICO PRECEDENTE − Lautaro Martinez si fa ambasciatore dell’Inter nella finalissima del Mondiale in Qatar, in programma domenica 18 dicembre. Il Toro, in panchina nella semifinale contro la Croazia, sarà comunque presente per il prestigiosissimo palcoscenico. La sua Argentina è in attesa della vincente di una tra Francia e Marocco. Il club nerazzurro è insieme al Bayern Monaco l’unica squadra ad avere sempre un proprio giocatore in una finale Mondiale dal 1982. Prima di Lautaro Martinez, erano stati Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro e Ricky Alvarez gli argentini nerazzurri in finale. In quel caso (2014), la Seleccion perse contro la Germania per 1-0 ai tempi supplementari.