FOTO – Lautaro Martinez festeggia la finale dei Mondiali conquistata

L’Argentina vince 3-0 con la Croazia grazie alle firme di Lionel Messi e Julian Alvarez. Lautaro Martinez rimane in panchina per 90 minuti in semifinale, ma festeggia comunque su Instagram la finale conquistata dei Mondiali in Qatar.

ORGOGLIO – Leggendaria l’Argentina che ha vinto la semifinale contro la Croazia con un netto 3-0. L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez non ha giocato neanche un minuto, il ct Scaloni ha deciso di dare spazio a “esordienti” come Paulo Dybala e Angel Correa. Il toro ha festeggiato con una foto su Instagram la finale dei Mondiali conquistata.

Lautaro Martinez ha alluso all’ultimo passo da compiere per vincere i Mondiali. L’ultima finale è stata nel 2014 e ha visto la Germania vincere per 1-0.