Gagliardini, forte l’interesse di una squadra di Serie A per fine stagione – SI

Roberto Gagliardini ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 con l’Inter e per ora non sembra esserci intenzione di rinnovo. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista sportivo in collegamento con Sportitalia, è forte l’interesse di una squadra di Serie A.

NUOVA ESPERIENZA – Roberto Gagliardini è sempre più vicino a lasciare l’Inter. L’addio non avverrà sicuramente a gennaio, in quanto Simone Inzaghi vuole ancora avere il centrocampista a disposizione per la seconda parte di stagione. L’ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sarà probabilmente il rinnovo. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista sportivo in collegamento con Sportitalia, il Monza è fortemente interessato a Roberto Gagliardini per la prossima stagione. Fino ad ora il centrocampista ha giocato 9 partite tra Serie A e Champions League: per avere maggiore spazio c’è bisogno di una nuova esperienza lontano da Milano, o forse non troppo.